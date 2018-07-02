В июне в Москве выпало 70% месячной нормы осадков

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70 процентов месячной нормы осадков выпало в столице в июне, сообщает центр погоды "Фобос".
Средняя температура воздуха в июне составила 17,3 градуса, что на 0,3 выше климатической нормы. В этом году было заметно теплее: в 2017-м среднемесячные показатели достигали 14,5 градуса. Однако нынешний год все же холоднее 2016-го и 2015-го, когда воздух в июне в среднем прогрелся до 18,2 и 18 градусов.
Самая низкая температура месяца пришлась на 1 июня – 5,6 градуса, а самая высокая – на последний его день, когда столбики термометров поднялись до 30,6. Пока это рекорд текущего лета. Осадков выпало 56 миллиметров, что равно 70 процентам от нормы.
Июль в столице начнется с прохлады. В среду установится сентябрьская погода с дождями, однако с четверга будет теплеть. К выходным температура в городе поднимется до 24–26 градусов.
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