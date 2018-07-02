Среда в Москве будет по-сентябрьски холодной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Среда, 4 июля, может стать самым холодным днем недели в столице. В этот день воздух прогреется не более чем на 18 градусов. Такая погода характерна для первой декады сентября, сообщает центр погоды "Фобос".

Всю рабочую неделю в Москве будут идти небольшие дожди. Сначала в городе ожидается похолодание, но к пятнице облаков станет меньше, и начнет теплеть.

Сегодня существенных осадков не ожидается, температура поднимется до 23–25 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 3–8 метров в секунду, установится нормальное давление – 747 миллиметров ртутного столба. К выходным столбики термометров доберутся до отметки в 24–26 градусов.

В ГУ МЧС по Подмосковью предупредили о дождях с грозами. Скорость ветра при порывах может достигать 15 метров в секунду.