Синоптики рассказали о погоде в Москве в первую неделю июля

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В начале недели в столице будет прохладно, потепление начнется с четверга, передает Агентство "Москва".
Как рассказали в центре погоды "Фобос", в понедельник, 2 июля, существенных осадков не ожидается, температура составит 23–25 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду, установится нормальное давление – 747 миллиметров ртутного столба.
Во вторник и среду будет облачно с прояснениями, прогнозируются кратковременные дожди. Днем столбики термометров покажут 19–21 градус.
Вероятность дождей сохранится до конца недели. Однако с четверга столбики термометров начнут постепенно подниматься. В этот день показатели достигнут 22–24 градуса. А в пятницу, субботу и воскресенье потеплеет до 24–26 градусов.
В ГУ МЧС по Подмосковью предупредили о кратковременных дождях с грозами в области. При порывах скорость ветра может достигать 15 метров в секунду.
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