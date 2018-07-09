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Москва 24

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Общество

9 июля, 08:24

МЧС предупредило жителей столичного региона о сильном тумане

общество погода

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

МЧС предупредило жителей столичного региона о сильном тумане с ухудшением видимости до 300–500 метров, передает телеканал Москва 24.

Непогода ожидается в ближайший час с сохранением до 10:00 утра. Пешеходов призвали быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

Водителей же попросили снизить скорость движения транспорта и строго соблюдать правила дорожного движения. Также следует включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

Передышку от дождей пообещали москвичам синоптики в начале этой недели. По прогнозам, 9 июля будет облачно с прояснениями. Местами воздух прогреется до +25 градусов тепла. Совсем без дождей не обойдется, однако циклон уже уходит, поэтому осталось переждать всего один по-настоящему ненастный вечер.

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