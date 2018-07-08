Осторожно, ливни! Синоптики повысили уровень погодной опасности в Москве

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Синоптики повысили уровень погодной опасности в столице и Московской области до оранжевого на 8 июля из-за ливневых дождей. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Как сказано в сообщении метеослужбы, из-за интенсивных дождей в столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности "Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", − пояснили специалисты Гидромтецентра.
В ночь с 7 на 8 июля в столице выпало около половины месячной нормы осадков. Во второй половине дня в воскресенье, предупредили в МЧС, также ожидаются грозы с ветром скоростью до 17 метров в секунду. Горожанам рекомендовали обходить деревья, рекламные щиты и шаткие конструкции.
Почти 300 бригад "Мосводостока" устраняют последствия ливня в столице. К работам привлекли 1,1 тысячи человек и 369 единиц техники.
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