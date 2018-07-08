Почти 300 бригад "Мосводостока" устраняют последствия ливня в городе

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Последствия сильного дождя в столице устраняют 278 бригад "Мосводостока", 1,1 тысячи сотрудников и 369 единиц техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации.
Ранее СМИ сообщали, что из-за сильного ливня затопило Новоарбатский тоннель. Отмечалось, что там застряли три "легковушки". Горожане также сообщают о скоплении воды на тротуарах.
В организации отметили, что сильных подтоплений в городе нет. О больших скоплениях воды можно сообщать в центральную диспетчерскую службу по телефону: 8 (495) 657-87-03.
В ночь с субботы на воскресенье в городе выпало около 50% месячной нормы осадков. В воскресенье дожди продолжатся. Во второй половине дня могут пройти грозы с сильным ветром. Жителям столицы посоветовали при сильном ветре обходить шаткие рекламные конструкции и деревья.
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