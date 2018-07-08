За ночь в столице выпала почти половина месячной нормы осадков

В ночь с субботы на воскресенье в столице выпало около 50% месячной нормы осадков. Таковы данные Гидрометцентра России.
Количество осадков прошедшей ночью составило 44 миллиметра при месячной норме для июля в 94 миллиметра.
Ранее столичное управление МЧС предупредило горожан о грозе и сильном ветре с порывами до 12–17 метров в секунду. Жителям столицы посоветовали переждать непогоду в капитальных строениях, а при порывах ветра обходить шаткие рекламные конструкции и деревья.
Жаркая погода вновь вернется в город только в начале следующей недели. К среде–четвергу может установиться настоящая жара, в среду синоптики прогнозируют до 28 градусов выше нуля.
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