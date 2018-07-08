Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в воскресенье

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Главное управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы о сильном дожде, ветре и грозе в воскресенье, 8 июля. Об этом сообщается на официальном портале ведомства.

Непогода продержится в городе все воскресенье. С 7:00 до 21:00 8 июля в некоторых районах города и области ожидается сильный дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 12–17 метров в секунду.

Горожанам рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальных строениях и без надобности долго не находиться на улице. При порывах ветра нужно обходить шаткие рекламные конструкции, нельзя укрываться под деревьями. Автомобили также следует парковать вдали от плохо закрепленных конструкций.

Теплая погода же вернется в город только в начале следующей недели. К среде–четвергу может установиться настоящая жара, в среду 11 июля обещают 28 градусов выше нуля.