Жара в Москве спадет к финальному матчу ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
К концу рабочей недели в столицу вновь придет жара, которая спадет к финальному матчу чемпионата мира по футболу, сообщает центр погоды "Фобос".
Как отмечают синоптики, в течение всей недели в Москве ожидаются локальные ливни и грозы. Несмотря на это, температура на несколько градусов будет выше нормы.
В день полуфинального матча между сборными Хорватии и Англии, который пройдет 11 июля, воздух прогреется до плюс 27 градусов, а пик потепления придется на 12 и 13 июля – ожидается 28–30 градусов. К воскресенью, когда состоится финальный матч мундиаля, посвежеет до плюс 24 градусов.
Метеорологи объяснили, что причиной тропических ливней в столице стало суперячейковое облако. 8 июля на столичный регион обрушились сильные ливни, и в районе метеостанции Балчуг выпало 44 миллиметров осадков, то есть почти половина месячной нормы всего за 12 часов.
Суперячейковая облачность характеризуется тем, что области восходящих и нисходящих потоков разбросаны хаотично. В итоге облако оказывается разделено на множество разных по своим характеристикам зон: там, где преобладают нисходящие потоки, дожди вполне обычные, а там, где сильнее потоки восходящие, ячейки могут вырастать до стратосферы, а ливни могут стать тропическими.
Возникновение такой облачности может отчасти объясняться выбросами тепла в атмосферу, характерными для больших городов. Однако в первую очередь первопричина непогоды – обширный циклон, который кружит над западом России еще с минувших выходных.
На этой неделе в Москву придет тропическая жара
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