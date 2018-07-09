Жара в Москве спадет к финальному матчу ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

К концу рабочей недели в столицу вновь придет жара, которая спадет к финальному матчу чемпионата мира по футболу, сообщает центр погоды "Фобос".

Как отмечают синоптики, в течение всей недели в Москве ожидаются локальные ливни и грозы. Несмотря на это, температура на несколько градусов будет выше нормы.

В день полуфинального матча между сборными Хорватии и Англии, который пройдет 11 июля, воздух прогреется до плюс 27 градусов, а пик потепления придется на 12 и 13 июля – ожидается 28–30 градусов. К воскресенью, когда состоится финальный матч мундиаля, посвежеет до плюс 24 градусов.

Метеорологи объяснили, что причиной тропических ливней в столице стало суперячейковое облако. 8 июля на столичный регион обрушились сильные ливни, и в районе метеостанции Балчуг выпало 44 миллиметров осадков, то есть почти половина месячной нормы всего за 12 часов.

Суперячейковая облачность характеризуется тем, что области восходящих и нисходящих потоков разбросаны хаотично. В итоге облако оказывается разделено на множество разных по своим характеристикам зон: там, где преобладают нисходящие потоки, дожди вполне обычные, а там, где сильнее потоки восходящие, ячейки могут вырастать до стратосферы, а ливни могут стать тропическими.

Возникновение такой облачности может отчасти объясняться выбросами тепла в атмосферу, характерными для больших городов. Однако в первую очередь первопричина непогоды – обширный циклон, который кружит над западом России еще с минувших выходных.