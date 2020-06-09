В Москве возобновляются мероприятия по поддержке ветеранов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице возобновляются мероприятия по поддержке ветеранов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на онлайн-встрече с активом ведущих ветеранских организаций столицы.

По ее словам, к 24 июня во всех трех госпиталях для ветеранов возобновится плановое оказание медицинских услуг.

"Все госпитали ветеранов войн мы выводим из ковида. С прошлого понедельника мы прекратили туда прием ковидных больных. Порядка десяти дней понадобится для того, чтобы подготовить эти помещения", – заявила Ракова.

Она добавила, что после снятия всех ограничений также продолжится работа с попытками фальсифицировать информацию о Великой Отечественной войне. Заммэра сообщила, что возобновится проведение конференций и иных мероприятий, связанных с историей страны в 1941-1945 годы.

"Попытки фальсификации истории не останавливаются. А кто, кроме вас, может правдиво рассказать, как развивались события 75 лет назад", – подчеркнула Ракова.

Кроме того, с 15 июня снова в полном объеме заработает программа "Санаторий на дому". Председатель Совета Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил Виктор Степанов сообщил, что все врачи и водители, которые будут выезжать на дом к ветеранам, пройдут тестирование на коронавирус. Также их обяжут иметь при себе средства индивидуальной защиты.

"Уже идет тестирование медиков и водителей, которые в ближайшее время выедут к ветеранам для оказания программы. Всего будет задействовано 13 врачебно-сестринских бригад. Они будут оказывать медицинские услуги, помощь по доставке и приготовлению пищи и так далее", – отметил Степанов.

В связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны должны были получить юбилейные медали в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. 19 тысяч медалей раздали до начала режима самоизоляции. Остальные 37 тысяч наград ветераны получат в домашней обстановке.

Председатель Московского городского Совета ветеранов Владимир Долгих отметил, что вручение должно проходить в торжественной обстановке. В связи с этим на церемонии будут присутствовать руководители территориальных органов власти. Кроме того, на вручение рекомендовано прийти родственникам и детям, чтобы мероприятие прошло в теплой и уютной обстановке.

"Безусловно, очень важно, чтобы вручение проходило в торжественной обстановке, чтобы это не превратилось в раздачу. Нужно, чтобы ветераны могли почувствовать праздник", – заявил Долгих.

Ракова поблагодарила ветеранов за порядочное соблюдение режима самоизоляции. Она напомнила, что именно ветеранские организации первыми ушли на самоизоляцию. Заммэра отметила, что пожилые горожане стали самыми дисциплинированными в столице, поскольку их доля среди общего числа заболевших в Москве составила 15%.

Также Ракова подчеркнула, что встречи с активом столичных ветеранских организаций будут проводиться ежемесячно. Она попросила ветеранов соблюдать перчаточно-масочный режим в случае посещения общественных мест.

"Прогулки, посещение общественных мест обязательно нужно проводить в маске. Хочу попросить вас пока контактировать только с теми родными, с которыми вы проживаете в одной квартире, а помощь получать бесконтактно, о чем позаботятся наши социальные службы", – сказала Ракова.

Заммэра отметила, что, несмотря на снятие режима самоизоляции, коронавирус никуда не делся.

"Нам надо привыкать жить и работать в новых условиях. Особенно это касается людей старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания", – заявила Ракова.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок. Такое решение было продиктовано снижением количества новых случаев коронавирусной инфекции. Эта мера также касается пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями, которые также теперь могут беспрепятственно выходить из дома.

Возобновили работу салоны красоты, ветеринарные клиники, кадровые агентств, москвичи снова смогут посещать кладбища. Также вновь заработала социальная карта москвича.

При этом в столице сохраняется предписание об обязательном ношении средств индивидуальной защиты в общественных местах.