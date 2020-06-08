Ракова: каждый третий горожанин в Москве пользуется мерами соцподдержки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Практически каждый третий житель Москвы получает льготы и социальные выплаты. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"По большому счету льготы и социальные выплаты в Москве получает более 4 миллионов человек. Вдумайтесь, это почти каждый третий москвич", – заявила Ракова.

Представитель мэрии отметила, что сотрудники служб соцзащиты в Москве помогают широкому кругу нуждающихся в этом граждан. В частности, и на дому – этой услугой пользуются 128 тысяч москвичей старшего поколения.

Система была частично скорректирована в условиях пандемии коронавируса.

"Чтобы стало возможным охватить существующую нагрузку, в феврале – марте мы за несколько недель переориентировали на эту работу тех людей, которые раньше находились в офисе, непосредственно в центрах социального обслуживания. Все они вышли в поля и стали оказывать помощь людям на дому", – объяснила Ракова.

Людям старшего возраста не только помогали с насущными проблемами, но и развивали досуговую сферу. В частности, отмененные в очном формате занятия "Московского долголетия" начали проводить дистанционно – было доступно порядка 20 направлений, рассказала заммэра.

Ракова отметила, что в вопросах социальной сферы Москва ориентируется на форматы и действия, которые будут действительно заметны жителям столицы. По ее словам, в столице на данный момент осуществляют деятельность 167 территориальных центров социального обслуживания, задействовано более 40 тысяч сотрудников.

Также в городе запустили сеть учреждений "Мой социальный центр".

"Мой социальный центр" – это, по сути, совершенно новая философия пространства. Мы предлагаем качественную инфраструктуру, возможность интересно и с пользой проводить время", – рассказала заммэра.

По ее словам, в прошлом году были открыты пять таких центров, до начала эпидемии в столице запустили в работу еще два. "Очень надеюсь, что до конца года мы сможем открыть еще три центра. И если эта новая форма работы понравится москвичам, мы постараемся, чтобы в каждом округе Москвы таких центров было несколько", – подчеркнула Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все обязательства перед работниками социальной сферы будут выполнены в полном объеме. Градоначальник заявил об этом в отношении зарплаты врачей, учителей и работников культуры.

