Минздрав перечислил главные симптомы коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В 90% случаев заражения коронавирусом проявляется температура, в 80% – кашель, говорится в новых временных методических рекомендациях Минздрава РФ.
Также для COVID-19 характерно наличие одышки – 55%, утомляемости – 44%, ощущения заложенности в грудной клетке – более 20%.
Редко могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, а также признаки конъюнктивита, подчеркнули в министерстве.
С 6 апреля жители Москвы и Подмосковья могут обратиться в Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора, чтобы сдать анализ на коронавирус.
Стоимость теста без учета стоимости выезда медицинского персонала составляет 1 250 рублей. Для того чтобы записаться на сдачу анализа, требуется на официальном сайте ведомства заполнить специальную форму.
Кроме того, желающим потребуется позвонить в колл-центр и подтвердить свою запись. В случае если у человека подтвердится коронавирус, нужно будет информировать Роспотребнадзор.
На прошлой неделе директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса в РФ начнутся до 11 мая.
Он проинформировал, что средство от COVID-19 уже протестировали на мышах и хорьках, которым удалось выработать иммунитет к коронавирусу. Теперь же начались испытания на обезьянах.
За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.
Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее.
Кому нужно быть наиболее осторожными из-за COVID-19
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