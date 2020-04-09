Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Еще 43 пациента вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее количество выздоровевших в городе таким образом увеличилось до 313.

"При выписке те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации", – цитирует Ракову ТАСС.

По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения медики проводят специальные исследования.

Заммэра добавила, что в столичных больницах созданы условия для качественной диагностики и лечения COVID-19. Пациентами занимаются инфекционисты, пульмонологи, эпидемиологи, анестезиологи и реаниматологи.

На сегодняшний день на коронавирус нового типа в России провели более миллиона лабораторных тестов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение остаются 171 тысяча человек. К 8 апреля зарегистрировано 8672 случая заражения, 580 человек выздоровели. Большая часть пациентов приходится на Москву – 5841.

Повторных случаев заражения нет, уточнял Роспотребнадзор. Владимир Путин обратил внимание, что пик эпидемии еще не пройден.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончалось.