Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Еще 43 пациента вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее количество выздоровевших в городе таким образом увеличилось до 313.
"При выписке те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации", – цитирует Ракову ТАСС.
По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения медики проводят специальные исследования.
Заммэра добавила, что в столичных больницах созданы условия для качественной диагностики и лечения COVID-19. Пациентами занимаются инфекционисты, пульмонологи, эпидемиологи, анестезиологи и реаниматологи.
На сегодняшний день на коронавирус нового типа в России провели более миллиона лабораторных тестов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение остаются 171 тысяча человек. К 8 апреля зарегистрировано 8672 случая заражения, 580 человек выздоровели. Большая часть пациентов приходится на Москву – 5841.
Повторных случаев заражения нет, уточнял Роспотребнадзор. Владимир Путин обратил внимание, что пик эпидемии еще не пройден.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончалось.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: