В медцентр в Коммунарке за сутки поступили 72 пациента

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За сутки в больницу в Коммунарке на лечение поступили 72 пациента. Об этом сообщил главврач медцентра Денис Проценко.
Он отметил, что 44 человека были выписаны из медучреждения. На сегодняшний день, по его словам, лечение проходят 424 человека.
"Из них: с диагнозом внебольничная пневмония 355, COVID-подтвержденных 228, в отделении реанимации – 33 (на ИВЛ – 12)", – написал Проценко на своей странице в Facebook.
Ранее он рассказал об удивлении от возраста пациентов с COVID-19. Специалист отмечал, что сложнее всех болезнь переносят пациенты, имеющие хронические заболевания.
31 марта у главврача медицинского центра в Коммунарке был выявлен коронавирус. Он перешел на дистанционное исполнение обязанностей. Впоследствии стало известно, что Проценко хорошо себя чувствует и ждет возвращения в больницу. Кроме того, болезнь протекает у главврача не в тяжелой форме.
Больничный комплекс в Коммунарке оказывает помощь пациентам с COVID-19
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