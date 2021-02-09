Синоптики пообещали москвичам 17-градусные морозы во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Переменная облачность, снег и до -17 градусов ожидаются в Москве и области во вторник. Об этом говорится на портале "Метеоновости".
"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в малоградиентном барическом поле, а во второй половине дня циклон с запада принесет снег. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдет небольшой снег", – рассказали синоптики.
По их прогнозам, днем в столичном регионе будет около -15... -17 градусов, по области – до -20 градусов. Ветер будет дуть восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
Синоптики предупредили, что в ночь на среду температура воздуха в городе может опуститься до -27 градусов, ожидается также повышенное атмосферное давление. Специалисты предупредили, что такая погода может негативно сказаться на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ранее в Москве был продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до полудня среды, 10 февраля. В этой связи столичным водителям рекомендовали соблюдать дистанцию на дорогах и скоростной режим.
Синоптики предупредили москвичей о снегопаде
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