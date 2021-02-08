В столичном регионе продлили предупреждение о гололедице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлили из-за гололедицы.

Как сообщил Гидрометцентр, предупреждение будет действовать до полудня среды, 10 февраля. В этой связи столичным водителям рекомендовали соблюдать дистанцию на дорогах и скоростной режим.

По прогнозам метеорологов, на 9 и 10 февраля в Москве и области придется пик холодов. Во вторник в городе столбики термометров могут опуститься до минус 17 градусов.

Ранее синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде и метели в конце недели. Отмечалось, что за пятницу и субботу в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков.