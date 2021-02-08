Московских водителей попросили быть аккуратнее на дорогах из-за морозов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Столичным водителям рекомендовали соблюдать дистанцию на дорогах и скоростной режим из-за ожидающегося похолодания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОДД.
"Ночью температура в Московском регионе может опуститься до 30 градусов мороза. Водителям рекомендуется быть аккуратнее на дорогах", – говорится в сообщении.
Автомобилистам также рекомендовали еще раз проверить работу своей машины.
"Замена масла, проверка работы аккумулятора, незамерзайка, щетка для снега – все это поможет вашему автомобилю пройти испытание морозами, а вам сэкономит нервы и время", – отметили в пресс-службе.
Водителей призывают не совершать резких маневров, чтобы не попасть в ДТП, так как зимой на дорогах скользко и плохое сцепление с дорогой увеличивает тормозной путь автомобиля.
Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что ночью с 8 на 9 февраля в Москве установится температура в минус 25 градусов. К 12 февраля с запада подойдет теплый фронт, и постепенно в столичный регион придет потепление.
В Москве из-за сильных холодов объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, пик холодов в столице и области придется на 9 и 10 февраля.
Синоптики спрогнозировали пик холодов в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: