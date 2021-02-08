Московских водителей попросили быть аккуратнее на дорогах из-за морозов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Столичным водителям рекомендовали соблюдать дистанцию на дорогах и скоростной режим из-за ожидающегося похолодания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОДД.

"Ночью температура в Московском регионе может опуститься до 30 градусов мороза. Водителям рекомендуется быть аккуратнее на дорогах", – говорится в сообщении.

Автомобилистам также рекомендовали еще раз проверить работу своей машины.

"Замена масла, проверка работы аккумулятора, незамерзайка, щетка для снега – все это поможет вашему автомобилю пройти испытание морозами, а вам сэкономит нервы и время", – отметили в пресс-службе.

Водителей призывают не совершать резких маневров, чтобы не попасть в ДТП, так как зимой на дорогах скользко и плохое сцепление с дорогой увеличивает тормозной путь автомобиля.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что ночью с 8 на 9 февраля в Москве установится температура в минус 25 градусов. К 12 февраля с запада подойдет теплый фронт, и постепенно в столичный регион придет потепление.

В Москве из-за сильных холодов объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, пик холодов в столице и области придется на 9 и 10 февраля.