Ресторан в Нижнем Новгороде назвал инсульт причиной смерти шеф-повара Колисниченко

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kolisnichenko_oleg

Шеф-повар Олег Колисниченко, входивший в топ-50 поваров России, скончался в Нижнем Новгороде от инсульта, сообщили в ресторане Pinci, где он работал.

"Седьмого октября после перенесенного инсульта ушел из жизни Олег Колисниченко – бренд-шеф ресторанов Pinci и "Москва-Стамбул". <...> Он умел вдохновлять и заряжать всех вокруг себя. Это большая потеря для каждого из нас", – указано в группе ресторана в соцсети "ВКонтакте".

В свою очередь, смертью Колисниченко заинтересовалась региональная трудовая инспекция. В пресс-службе ведомства напомнили, что согласно статье 228 Трудового кодекса РФ работодатель обязан извещать о несчастном случае со смертельным исходом Гострудинспекцию региона в течение суток.

О смерти шеф-повара рассказала ресторанный критик Катерина Смирнова. По ее словам, в пятницу, 3 октября, Колисниченко госпитализировали из-за плохого самочувствия. Он впал в кому и умер через несколько дней, не приходя в сознание. Ему было 40 лет.

