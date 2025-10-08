Умер известный шеф-повар Олег Колисниченко

Фото: телеграм-канал "Критик Смирнова"

Шеф-повар Олег Колисниченко скончался в Нижнем Новгороде в возрасте 40 лет из-за проблем с сердцем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ресторанного критика Катерину Смирнову.

В пятницу, 3 октября, Колисниченко госпитализировали из-за плохого самочувствия. Он впал в кому и спустя несколько дней умер, не приходя в сознание.

Прощание с Колисниченко пройдет в Казанской церкви на Зеленском съезде в четверг, 9 октября.

Смирнова рассказала, что Колисниченко переехал из Ростова в Нижний Новгород около года назад. Он был бренд-шефом ресторанов Pinci и "Москва-Стамбул". Кроме того, Колисниченко входил в топ-50 поваров России.