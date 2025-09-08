До 24 градусов тепла и переменная облачность ожидаются в столице 8 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Температура воздуха в Москве в понедельник, 8 сентября, составит от 22 до 24 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице в этот день будет переменная облачность, без осадков. В Подмосковье воздух прогреется до 20–25 градусов, осадков тоже не ожидается.

Вместе с тем на территории региона будет дуть северо-восточный, восточный ветер, скорость которого составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее в МЧС по Подмосковью предупредили, что в регионе до 09:00 8 сентября ожидается туман с видимостью 200–500 метров. Водителям рекомендовали включать противотуманные фары, а пешеходам – быть особенно внимательными при переходе дороги, по возможности использовать на одежде светоотражающие элементы.

Вместе с тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что на этой неделе в столице ожидается солнечная и сухая погода. Согласно его прогнозам, по ночам воздух в Москве будет остывать не ниже 8–11 градусов, а днем температура будет подниматься до 19–22 градусов.