Москвичей предупредили о тумане с видимостью 200–500 м утром 8 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Туман с видимостью 200–500 метров ожидается в Подмосковье до утра 8 сентября, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Московской области.

По информации ведомства, туман в регионе сохранится до 9:00 понедельника, 8 сентября.

Водителям рекомендовали включить противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров на дорогах. Пешеходам – быть особенно внимательными при переходе дороги, по возможности использовать на одежде светоотражающие элементы.

При этом специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, что с понедельника в столице будет солнечная и сухая погода, которая продержится всю неделю. Согласно его данным, Подмосковье на этой неделе останется в зоне влияния южной периферии антициклона.

В городе ожидается северо-восточный ветер со скоростью не более 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 760 миллиметров ртутного столба.