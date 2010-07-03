Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

08 сентября, 23:28

Объявлены результаты выборов в Мосгордуму на 23:00

общество Московские выборы

08 сентября, 23:28

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24

Объявлены предварительные результаты выборов депутатов в Московскую городскую думу седьмого созыва.

Согласно данным системы Общественного штаба по наблюдению за выборами, после обработки 22,3% протоколов лидируют:

  • в 1-м округе – Андрей Титов;
  • во 2-м – Дмитрий Локтев;
  • в 3-м – Александр Соловьев;
  • в 4-м – Мария Киселева;
  • в 5-м – Роман Бабаян;
  • в 6-м – Евгений Бунимович;
  • в 7-м – Надежда Памфилова;
  • в 8-м – Дарья Беседина;
  • в 9-м – Андрей Медведев;
  • в 10-м – Лариса Картавцева;
  • в 11-м – Николай Зубрилин;
  • в 12-м – Алексей Шапошников;
  • в 13-м – Игорь Бускин;
  • в 14-м – Максим Круглов;
  • в 16-м – Михаил Тимонов;
  • в 17-м – Виктор Максимов;
  • в 18-м – Елена Янчук;
  • в 19-м – Ирина Назарова;
  • в 20-м – Евгений Ступин;
  • в 21-м – Леонид Зюганов;
  • в 22-м – Инна Святенко;
  • в 23-м – Елена Николаева;
  • в 24-м – Павел Тарасов;
  • в 25-м – Людмила Стебенкова;
  • в 26-м – Кирилл Щитов;
  • в 27-м – Степан Орлов;
  • в 28-м – Елена Самышина;
  • в 29-м – Олег Артемьев;
  • в 30-м – Маргарита Русецкая;
  • в 31-м – Любовь Никитина;
  • в 32-м – Ольга Мельникова;
  • в 33-м – Людмила Гусева;
  • в 34-м – Александр Семенников;
  • в 35-м – Наталия Метлина;
  • в 36-м – Сергей Курганский;
  • в 37-м – Николай Губенко;
  • в 38-м – Александр Козлов;
  • в 39-м – Александр Видьманов;
  • в 40-м – Татьяна Батышева;
  • в 41-м – Евгений Герасимов;
  • в 42-м – Екатерина Енгалычева;
  • в 43-м – Сергей Митрохин;
  • в 44-м – Илья Свиридов;
  • в 45-м – Магомет Яндиев.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал, что средняя явка на выборах депутатов Мосгордумы на 23:00 составила 21,45%. По его словам, на это время обработано 22,3% протоколов.

Председатель МГИК добавил, что самый активные избиратели живут в ТиНАО – явка составляет 37–38%. При этом он подчеркнул, что пока протоколы подсчитывают, данные могут меняться.

Горбунов также рассказал, что подведение итогов проходит в спокойном режиме, жалоб нет.

Ранее руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что серьезных нарушений в ходе проведения выборов не зафиксировано.

Также зампредседателя ОП обратил внимание на то, что в ходе проведения выборов не было ни одного удаления с избирательных участков.

8 сентября в Москве прошли выборы депутатов в Мосгордуму. Среди кандидатов было 225 человек.

Избирательные участки работали с 8:00 до 20:00. Всего в столице было организовано более 3600 избирательных участков. Тем, кто не смог прийти на выборы по состоянию здоровья, предоставили возможность проголосовать на дому по месту постоянной регистрации.

В воскресенье в столице впервые провели эксперимент по электронному голосованию: были задействованы округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 – Чертаново Центральное и Южное.

Вся информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

Эксперт рассказал об итогах голосования на выборах в МГД

Читайте также

общество Московские выборы

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика