Объявлены результаты выборов в Мосгордуму на 23:00

Фото: Москва 24

Объявлены предварительные результаты выборов депутатов в Московскую городскую думу седьмого созыва.

Согласно данным системы Общественного штаба по наблюдению за выборами, после обработки 22,3% протоколов лидируют:

в 1-м округе – Андрей Титов;

во 2-м – Дмитрий Локтев;

в 3-м – Александр Соловьев;

в 4-м – Мария Киселева;

в 5-м – Роман Бабаян;

в 6-м – Евгений Бунимович;

в 7-м – Надежда Памфилова;

в 8-м – Дарья Беседина;

в 9-м – Андрей Медведев;

в 10-м – Лариса Картавцева;

в 11-м – Николай Зубрилин;

в 12-м – Алексей Шапошников;

в 13-м – Игорь Бускин;

в 14-м – Максим Круглов;

в 16-м – Михаил Тимонов;

в 17-м – Виктор Максимов;

в 18-м – Елена Янчук;

в 19-м – Ирина Назарова;

в 20-м – Евгений Ступин;

в 21-м – Леонид Зюганов;

в 22-м – Инна Святенко;

в 23-м – Елена Николаева;

в 24-м – Павел Тарасов;

в 25-м – Людмила Стебенкова;

в 26-м – Кирилл Щитов;

в 27-м – Степан Орлов;

в 28-м – Елена Самышина;

в 29-м – Олег Артемьев;

в 30-м – Маргарита Русецкая;

в 31-м – Любовь Никитина;

в 32-м – Ольга Мельникова;

в 33-м – Людмила Гусева;

в 34-м – Александр Семенников;

в 35-м – Наталия Метлина;

в 36-м – Сергей Курганский;

в 37-м – Николай Губенко;

в 38-м – Александр Козлов;

в 39-м – Александр Видьманов;

в 40-м – Татьяна Батышева;

в 41-м – Евгений Герасимов;

в 42-м – Екатерина Енгалычева;

в 43-м – Сергей Митрохин;

в 44-м – Илья Свиридов;

в 45-м – Магомет Яндиев.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал , что средняя явка на выборах депутатов Мосгордумы на 23:00 составила 21,45%. По его словам, на это время обработано 22,3% протоколов.

Председатель МГИК добавил, что самый активные избиратели живут в ТиНАО – явка составляет 37–38%. При этом он подчеркнул, что пока протоколы подсчитывают, данные могут меняться.

Горбунов также рассказал, что подведение итогов проходит в спокойном режиме, жалоб нет.

Ранее руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что серьезных нарушений в ходе проведения выборов не зафиксировано.

Также зампредседателя ОП обратил внимание на то, что в ходе проведения выборов не было ни одного удаления с избирательных участков.

8 сентября в Москве прошли выборы депутатов в Мосгордуму. Среди кандидатов было 225 человек.

Избирательные участки работали с 8:00 до 20:00. Всего в столице было организовано более 3600 избирательных участков. Тем, кто не смог прийти на выборы по состоянию здоровья, предоставили возможность проголосовать на дому по месту постоянной регистрации.

В воскресенье в столице впервые провели эксперимент по электронному голосованию: были задействованы округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 – Чертаново Центральное и Южное.

Вся информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

