Объявлены результаты выборов в Мосгордуму на 23:00

08 сентября, 23:28
08 сентября, 23:28
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Фото: Москва 24
Объявлены предварительные результаты выборов депутатов в Московскую городскую думу седьмого созыва.
Согласно данным системы Общественного штаба по наблюдению за выборами, после обработки 22,3% протоколов лидируют:
Председатель МГИК добавил, что самый активные избиратели живут в ТиНАО – явка составляет 37–38%. При этом он подчеркнул, что пока протоколы подсчитывают, данные могут меняться.
Горбунов также рассказал, что подведение итогов проходит в спокойном режиме, жалоб нет.
Ранее руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что серьезных нарушений в ходе проведения выборов не зафиксировано.
Также зампредседателя ОП обратил внимание на то, что в ходе проведения выборов не было ни одного удаления с избирательных участков.
8 сентября в Москве прошли выборы депутатов в Мосгордуму. Среди кандидатов было 225 человек.
Избирательные участки работали с 8:00 до 20:00. Всего в столице было организовано более 3600 избирательных участков. Тем, кто не смог прийти на выборы по состоянию здоровья, предоставили возможность проголосовать на дому по месту постоянной регистрации.
В воскресенье в столице впервые провели эксперимент по электронному голосованию: были задействованы округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 – Чертаново Центральное и Южное.
Вся информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.
Эксперт рассказал об итогах голосования на выборах в МГД
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