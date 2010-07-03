Электронное голосование развеет миф об отсутствии интереса к выборам – Ремчуков

17:15
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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков заявил, что система электронного голосования развеет миф о том, что людям не интересны выборы. Его слова приводит Агентство "Москва".
"Могу сказать, что результат электронного голосования – триумф современной технологии привлечения людей к выборам над всеми традиционными формами агитации. Наличие гаджета, возможность зарегистрироваться и принять участие в голосовании нам к концу дня даст невиданные результаты. Это развеет миф о том, что люди не интересуются выборами. Люди интересуются выборами, но современные люди отдают предпочтение современным технологиям", – подчеркнул Ремчуков.
Он также выразил надежду на то, что электронное голосование будут использовать на следующих выборах в Государственную думу.
Ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что каждый принявший участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму получил push-уведомление с информацией о своем голосе. До этого стало известно, что по состоянию на 16:00 проголосовали почти 80% зарегистрированных электронных избирателей.
В Единый день голосования 8 сентября в 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований.
Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва включает 225 человек.
В этом году на выборах в столице впервые применяется система электронного голосования – она действует в трех округах, голосовать таким образом решили 12 тысяч человек. Информация о том, как отдать свой голос на выборах в Мосгордуму онлайн, содержится в инструкции.
Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.
Явка электронных избирателей на выборах в МГД превысила 75%
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