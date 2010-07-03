Реальных нарушений в ходе голосования на выборах в Мосгордуму нет – МГИК

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Реальных нарушений на выборах депутатов Мосгордумы нет, сообщил журналистам глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Из нарушений. Один пишет – почему у одних красные линейки, у кого черные, а у кого-то зеленые. Человек пишет и не понимает, что у нас книги на столах лежат по адресам. Поэтому если ты прописан по конкретному адресу, ты должен подойти к конкретному столу, а не куда хочешь", – цитирует Горбунова Агентство "Москва".

По его словам, такие сигналы говорят о том, что реальных нарушений, связанных с ходом голосования, нет. Люди, отмечает Горбунов, "начинают придумывать".

Еще одна жалоба, продолжил Горбунов, была на то, что урны для голосования были непрозрачными. Он пояснил, что на самом деле фотография урны сделана против света. Когда же члены комиссии сфотографировали ее с другого ракурса, оказалась, что она прозрачная, отметил глава МГИК.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в свою очередь, рассказал еще об одном нарушении. По его словам, один человек пожаловался на то, что его включили в списки избирателей.

"Он обратился в ЦИК, утверждал, что он является гражданином СССР, и на этом основании просил его не включать. Но вы знаете, что если человек прописан, то он включается в список избирателей. Он пришел на свой избирательный участок в день выборов, увидел себя в списке и устроил скандал", – пояснил Реут.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.

Явка избирателей на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва на 15:00 составила 12,31%. Также на 15:00 проголосовали 75% зарегистрированных электронных избирателей. Только за первые полчаса в электронном голосовании приняли участие более 10% избирателей.

В этом году впервые на выборах в столице применяют систему электронного голосования. Она работает в трех округах. Таким образом решили голосовать 12 тысяч человек.

На электронном голосовании избирателю не требуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, – в инструкции.

Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

