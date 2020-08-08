Более 30,3 млн тестов на коронавирус провели в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Более 30,3 миллиона тестов на коронавирусной инфекции проведено в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Только за прошедшие сутки в стране протестировали 303 тысячи человек. Под наблюдением врачей из-за подозрений на COVID-19 остаются 242 672 человека.
За прошедшие сутки по России подтвердили 5 241 новый случай коронавируса в 84 регионах страны. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Всего в РФ зарегистрировано 877 135 случаев коронавирусной инфекции.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказывал, что во всем мире от коронавируса на стадии клинических испытаний находятся шесть вакцин. Всего специалистами разрабатывается свыше 200 препаратов от COVID-19.
Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что производство вакцины от коронавируса должно начаться в сентябре 2020 года. По его словам, серийным выпуском препарата займутся три российские компании. В настоящее время они отлаживают технологии и докупают оборудование для развертывания производства вакцины.
Глава министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко, в свою очередь, заявлял, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет бесплатной. По словам руководителя ведомства, процедура будет плановой.
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