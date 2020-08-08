Переменная облачность и до 25 градусов тепла ожидается в столице в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Переменная облачность ожидается в столичном регионе в субботу. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Синоптики рассказали, что в дневное время в городе столбики термометров дойдут до +23... +25 градусов, в области – до +27 градусов. При этом местами пройдут дожди.
Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%.
Ранее синоптики рассказали, что погода в Москве до конца августа будет без существенных температурных колебаний. За последнюю неделю средняя температура почти не вышла за рамки месячной климатической нормы.
По их прогнозам, на следующей неделе в Москву придет относительно прохладная погода, которая установится до 20 августа. После этого тепло в столицу снова вернется.
В пятницу в Москве зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление. Оно увеличилось до 755,5 миллиметра ртутного столба. Ранее рекорд принадлежал 7 августа 1996 года, когда давление составляло 755 миллиметров.
6 августа стал самым теплым днем в Москве с начала месяца. Синоптики зафиксировали повышение температуры воздуха в Центральном округе до отметки более чем 30 градусов тепла. Средняя суточная температура в столице была на 3-4 градуса выше нормы.
"Атмосфера": в Москве ожидается до 24 градусов тепла
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: