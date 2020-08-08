Переменная облачность и до 25 градусов тепла ожидается в столице в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Переменная облачность ожидается в столичном регионе в субботу. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Синоптики рассказали, что в дневное время в городе столбики термометров дойдут до +23... +25 градусов, в области – до +27 градусов. При этом местами пройдут дожди.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%.

Ранее синоптики рассказали, что погода в Москве до конца августа будет без существенных температурных колебаний. За последнюю неделю средняя температура почти не вышла за рамки месячной климатической нормы.

По их прогнозам, на следующей неделе в Москву придет относительно прохладная погода, которая установится до 20 августа. После этого тепло в столицу снова вернется.

В пятницу в Москве зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление. Оно увеличилось до 755,5 миллиметра ртутного столба. Ранее рекорд принадлежал 7 августа 1996 года, когда давление составляло 755 миллиметров.

6 августа стал самым теплым днем в Москве с начала месяца. Синоптики зафиксировали повышение температуры воздуха в Центральном округе до отметки более чем 30 градусов тепла. Средняя суточная температура в столице была на 3-4 градуса выше нормы.

