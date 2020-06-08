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Общество

12:06

Первый канал заявил, что не менял титры фильма "Брат 2"

общество культура кино

Фото: стоп-кадр из фильма "Брат 2", 2000 год, режиссер Алексей Балабанов

Первый канал не менял финальные титры фильма Алексея Балабанова "Брат 2", показанного по телевидению накануне. С таким заявлением выступили в пресс-службе телеканала.

"Первый канал, как и другие большие каналы, не показывает финальные титры фильмов. В случае с "Братом 2" и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины – Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма закончился", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что кадры погромов в США под песню "Наутилус Помпилиус" "Гудбай, Америка" были продемонстрированы уже в новостной программе, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что финальные титры ленты были заменены на видео с акций протестов в США. После титров начался эфир еженедельной программы "Время".

При этом продюсер картины Сергей Сельянов отмечал, что канал не нарушил закон об авторском праве.

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