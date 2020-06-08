Первый канал заменил титры "Брата 2" погромами в США

Фото: кадр из фильма "Брат 2"
Первый канал в воскресенье, 7 июня показал фильм "Брат 2" Алексея Балабанова. Финальные титры ленты были заменены на видео с акций протестов в США.
Фрагмент доступен на YouTube. Кадры беспорядков транслировались под песню "Гудбай, Америка" группы "Наутилус Помпилиус", сообщает "Газета.ру".
На видео участники демонстраций громят витрины и переворачивают автомобили. Также показано, как сотрудники полиции задерживают протестующих.
После титров начался эфир еженедельной программы "Время". Продюсер картины Сергей Сельянов отметил, что канал не нарушил закон об авторском праве.
Отвечая на вопрос о личном отношении к изменению облика фильма, он добавил, что нужно смотреть, как это было сделано – "тупо или талантливо".
Массовые акции протеста вспыхнули в США из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе.
По последним данным, погибли не менее 11 человек, задержаны около 9,3 тысячи. Им предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.
В США продолжаются погромы и мародерство во время акций протеста
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