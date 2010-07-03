Москвичей предупредили о дожде с грозой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице в ближайшие несколько часов ожидается кратковременный дождь с грозой, сообщает ГУ МЧС России по городу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1–2 часа с сохранением вечером 8 июня местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза", – говорится в сообщении.

Из-за непогоды автомобилистам рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

8 и 9 июня синоптики прогнозируют жару до +33 градусов. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что из-за аномальной жары всю поливомоечную технику столицы вывели на улицы.

По его словам, что в связи с очень жаркой погоды коммунальщики и дорожные службы столицы работают в особом режиме. В пик зноя московские дороги и улицы поливают каждые два часа.

Ранее специалисты Гидрометцентра России объявили об оранжевом уровне погодной опасности на 9 июня.

На станциях МЦК из-за жары начали раздавать воду. Москвичам и гостям города посоветовали избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.