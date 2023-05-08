Венки и цветы возложили к Могиле Неизвестного солдата ко Дню Победы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Накануне Дня Победы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду возложили венки и цветы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В церемонии приняли участие замэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, кадеты, курсанты военных училищ и представители общественных организаций.

К 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне в Москве пройдет более 600 мероприятий.

Ранее сообщалось, что участие в параде Победы на Красной площади примут более 10 тысяч военнослужащих, в том числе бойцы, задействованные в спецоперации на Украине. В ходе мероприятия по главной площади проследуют и будут представлены 125 единиц техники и вооружения.

О безопасности населения в период празднования 78-й годовщины Победы в Москве позаботятся столичные спецслужбы. Они сделают все необходимое для недопущения угроз, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

