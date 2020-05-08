Сокращенный график поездов "Сапсан" продлили до 28 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В РЖД сообщили, что сокращенный график поездов "Сапсан" будет продлен до 28 мая.

Данное решение связано со снижением спроса на железнодорожные поездки между Москвой и Санкт-Петербургом, которое спровоцировано распространением коронавируса.

В РЖД рассказали, что с 12 по 28 мая каждый день будут курсировать 8 рейсов "Сапсана", которые будут осуществляться утром и вечером. 15, 17, 22 и 24 мая количество рейсов увеличат до 12 в день.

Ранее этот режим был продлен на майские праздники. До 11 мая поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом в таком же режиме. 11 мая количество поездов увеличат до 14 составов.

Также РЖД отменили 53 поезда дальнего следования. Между 37 рейсами увеличили интервалы. Кроме того, в поездах дальнего следования закрыли вагоны-рестораны в связи с угрозой распространения коронавируса.