РЖД сократят курсирование поездов "Стриж" между Москвой и Нижним Новгородом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

РЖД сократят курсирование скоростных поездов "Стриж" между Москвой и Нижним Новгородом. Об этом говорится на сайте Горьковской железной дороги.

С 1 мая временно отменяется курсирование скоростного поезда "Стриж" № 710 сообщением Москва – Нижний Новгород. Со 2 мая отменены поезда № 702/703 и № 708/709, а также № 701.

В пресс-службе отметили, что между Москвой и Нижним Новгородом сохранили одну пару поездов № 704/705. Из Москвы "Стриж" отправляется в 11:00 и прибывает в Нижний Новгород в 14:43. В обратном направлении поезд отправится в 16:00 и вернется в Москву в 19:48.

Ранее сообщалось, что все поезда дальнего следования холдинга РЖД оснащены бесконтактными термометрами. Это было сделано для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и сотрудников компании в условиях пандемии коронавируса.

Устройства улавливают тепловое излучение человека на безопасном расстоянии и фиксируют показатель. Замеры проводятся сразу после отправки поезда к месту назначения.

