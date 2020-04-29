Временный график поездов "Сапсан" продлили на майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Временный график скоростных поездов "Сапсан" продлили на майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД".

"В связи со снижением спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации ОАО "РЖД" продлевает действие временного графика курсирования высокоскоростных поездов "Сапсан" на период майских праздников", – говорится в сообщении.

С 1 по 10 мая между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно утром и вечером будут курсировать по четыре пары поездов "Сапсан". 30 апреля и 11 мая количество поездов по данному маршруту будет увеличено до семи пар.

В пресс-службе напомнили, что неиспользованные билеты можно вернуть без доплат в течение полугода. Для возврата денежных средств нужно обратиться в железнодорожную кассу. Электронные билеты можно сдать через сервисы, где был приобретен проездной документ.

Ранее сообщалось, что все поезда дальнего следования холдинга РЖД оснащены бесконтактными термометрами. Это было сделано для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и сотрудников компании в условиях пандемии коронавируса.

Устройства улавливают тепловое излучение человека на безопасном расстоянии и фиксируют показатель. Замеры проводятся сразу после отправки поезда к месту назначения.

