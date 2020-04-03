РЖД отменяют ряд поездов дальнего следования

10:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Компания "РЖД" временно сократит периодичность курсирования 37 поездов, еще 53 поезда будут вовсе отменены. Изменения вступят в силу 7 апреля, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Отмечается, что изменения будут приниматься только в случае существования дублирующих поездов при условии, что спрос на поездки данного направления составляет менее 25% от общего количества мест.
В пресс-службе добавили, что в целях обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами планируется ввести дополнительные остановки для транзитных составов, которые следуют по маршрутам отмененных.
Корректировка расписания также коснется высокоскоростных поездов "Сапсан".
"Ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будут отправляться на 3 пары поездов меньше", – говорится в сообщении.
Уточняется, что сокращение периодичности поездов и их отмена связаны с тем, что пассажиры не могут планировать свои поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации. В частности, об этом свидетельствует спад спроса на маршруты дальнего следования.
Ранее в РЖД временно отменили сбор за возврат билетов из-за коронавируса. Таким образом, не будет взиматься сбор за возврат неиспользованных проездных документов в размере 210 рублей 60 копеек на поезда отправлением с 1 апреля по 1 июня включительно.
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