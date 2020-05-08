Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врач-инфекционист Валерий Безносенко выразил мнение, что в России может не быть выраженного пика эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РБК.

"Вполне возможен сценарий без взрывного пика. За последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых, что подтверждается тем, что количество госпитализированных не растет", – сказал Безносенко.

Он добавил, что в больницах сейчас находится меньше людей, чем было две-три недели назад. Безносенко подчеркнул, что количество выявленных больных растет в основном за счет бессимптомных и легких форм.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов, в свою очередь, заявил, что принятые ограничительные меры позволили России избежать резкого прироста заболевших коронавирусом.

По его словам, благодаря ответственному отношению горожан к режиму самоизоляции на первой неделе удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом, затормозив распространение на начальном этапе.

В то же время специалист считает, что сложно провести прямую корреляцию между ограничительными мерами и характером пика эпидемии. По его словам, сейчас главное дождаться, когда количество выздоровевших будет превышать число заболевших. Он выразил мнение, что это произойдет в конце мая – начале июня.

Ранее замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что ожидать пика по заболеваемости коронавирусом можно в ближайшую неделю-две. Он уточнил, что динамика развития эпидемии в Москве и регионах разная, поэтому пик наступит сначала в столице, а позже в других субъектах Федерации.

По последним данным, в столице зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19. В России выявили 177 160 случаев. Скончались 1 625 человек, выздоровели 23 803 человека.

