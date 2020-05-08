Ветераны расскажут школьникам об обороне Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ветераны Андрей Самсонов и Зоя Сильванская 8 мая проведут онлайн-встречу со школьниками в образовательном лагере "Город открытий".

Как сообщил комитет по туризму Москвы, они расскажут об обороне Москвы и поделятся навыками выживания в экстремальных условиях.

Кроме того, участвовавший в боях за Москву Андрей Самсонов расскажет о навыках, необходимых радисту на службе.

Зоя Сильванская, в семь лет трудившаяся на заводе, также поделится навыками оказания первой медицинской помощи.

В то же время школьники подготовили истории о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, передает Агентство "Москва".

Ранее стало известно, что всероссийская акция "Бессмертный полк" впервые пройдет онлайн.

Из-за распространения коронавируса также перенесли подготовку и проведение парада в День Победы.