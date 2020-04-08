Фото: Агентство "Москва"

В Подмосковье за сутки выявили коронавирус у четырех детей. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего за последние сутки в области коронавирусом заразились 95 человек, в целом в Подмосковье за весь период зафиксировано 549 случаев.

Среди новых заболевших 54 человека в возрасте от 18 до 45 лет, еще 26 человек – от 46 до 64 лет, 11 человек – от 65 до 84 лет.

За последние сутки в России подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 660.

Всего в 81 регионе России на 8 апреля зарегистрировано 8 672 случая коронавирусной инфекции. Это на 15,7% больше, чем днем ранее. За весь период по России выздоровели 580 пациентов, умерли 63.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.