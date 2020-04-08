Въезжающих в Севастополь из Москвы, Подмосковья и Петербурга обяжут пройти карантин

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Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развозжаев подписал указ о 14-дневном карантине в городе, сообщает РИА Новости.

Режим действует для жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Развозжаев подчеркнул, что именно в этих регионах наблюдается наиболее сложная эпидемиологическая обстановка.

"Вчера вечером я подписал указ об обязательном 14-дневном карантине для граждан из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, приезжающих в Севастополь", – рассказал Развозжаев.

Ранее для борьбы с угрозой распространения коронавируса власти Ивановской области призвали местных жителей не сдавать квартиры гостям из Москвы и Московской области.

В Крыму с 2 апреля действует режим обязательного карантина. Весь транспорт, в том числе и железнодорожный, досматривают на блокпосту, расположенном на Крымском мосту. 31 марта Крым приостановил автобусное сообщение с другими регионами для борьбы с распространением COVID-19.

За последние сутки в Крыму коронавирусом заразился еще один человек. Всего на территории полуострова обнаружили 23 случая инфицирования COVID-19. В России за весь период медицинских наблюдений положительный тест на коронавирус сдали 8672 человека.