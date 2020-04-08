Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:27

Въезжающих в Севастополь из Москвы, Подмосковья и Петербурга обяжут пройти карантин

общество

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развозжаев подписал указ о 14-дневном карантине в городе, сообщает РИА Новости.

Режим действует для жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Развозжаев подчеркнул, что именно в этих регионах наблюдается наиболее сложная эпидемиологическая обстановка.

"Вчера вечером я подписал указ об обязательном 14-дневном карантине для граждан из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, приезжающих в Севастополь", – рассказал Развозжаев.

Ранее для борьбы с угрозой распространения коронавируса власти Ивановской области призвали местных жителей не сдавать квартиры гостям из Москвы и Московской области.

В Крыму с 2 апреля действует режим обязательного карантина. Весь транспорт, в том числе и железнодорожный, досматривают на блокпосту, расположенном на Крымском мосту. 31 марта Крым приостановил автобусное сообщение с другими регионами для борьбы с распространением COVID-19.

За последние сутки в Крыму коронавирусом заразился еще один человек. Всего на территории полуострова обнаружили 23 случая инфицирования COVID-19. В России за весь период медицинских наблюдений положительный тест на коронавирус сдали 8672 человека.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать