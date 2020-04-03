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Общество

18:21

Ивановские власти призвали жителей региона не сдавать жилье москвичам

общество безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти Ивановской области обратились к жителям региона с просьбой не сдавать жилье приезжающим гостям из Москвы и Подмосковья. Это предлагается сделать в целях нераспространения коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

"Мы понимаем, что сейчас будет еще одна волна приезжих из столицы, которые захотят провести самоизоляцию здесь. Я вам не рекомендую сдавать им жилье", – обратился к гражданам директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

Он напомнил, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил предусмотрено наказание, а потому, казалось бы, обычная сдача жилья может обернуться большими проблемами.

Известно, что в регионе с сегодняшнего дня была ограничена деятельность гостиниц. Теперь в них заехать можно только тем, кто прибывает в область по работе.

По последним данным, в Ивановской области выявлено 13 случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что за три дня из Москвы уехало на автомобилях более 850 тысяч человек. Также отмечалось увеличение спроса на 90% на аренду загородных дач в Подмосковье.

Спрос на аренду загородных домов и дач в Подмосковье вырос на 90%

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