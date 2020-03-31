Крым приостановил автобусное сообщение с другими регионами из-за COVID-19

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Власти Крыма приняли решение о временном прекращении автобусного сообщения с другими регионами. Такие меры введены с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

"В работе общественного транспорта на территории Республики Крым произойдут существенные изменения. Изменения установлены на период с 31 марта по 14 апреля", – говорится в сообщении.

Согласно изменениям, была прекращена продажа проездных билетов на межрегиональные маршруты до Краснодарского края и Севастополя.

Уточняется, что перевозки по междугородним и пригородным маршрутам будут проходить в соответствии с установленными графиками движения по фактическому пассажиропотоку. Так, в случае, если пассажиры будут отсутствовать, рейс будет отменен непосредственно перед отправлением транспорта.

Также сообщается, что железнодорожных перевозок пригородного и дальнего следования ограничения не коснулись.

Согласно последним данным, в Крыму зарегисрировано 16 случаев заражения COVID-19, в Севастополе – 5.

Ранее стало известно о том, что аэроэкспрессы в Москве будут ходить раз в час из-за сокращения пассажиропотока. Также было скорректировано расписание движения поездов на Московских центральных диаметрах (МЦД) и пригородных электричках.