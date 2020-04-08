В США число жертв коронавируса за сутки увеличилось до 1736

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Фото: AP Photo/Kathy Willens
В США за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 1736 человек. Это рекордный показатель с начала вспышки COVID-19 в Штатах, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.
Всего в стране от коронавируса умерли более 12,7 тысячи человек. Большинство жертв инфекции зафиксировано в Нью-Йорке – 4009. Заразились коронавирусом более 398 тысяч человек, 22 тысячи смогли излечиться.
США на данный момент являются лидером по числу выявленных заражений COVID-19. Очагом распространения коронавирусной инфекции стал Нью-Йорк.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что намерен привлечь большое количество военных к борьбе с коронавирусом. Он отдельно подчеркнул, что тысяча военных медиков будет отправлена в Нью-Йорк.
В конце марта Россия прислала в США первый самолет с медицинским оборудованием. Американский лидер подчеркнул, что также поступил и Китай.
Второй российский самолет с медицинским оборудованием отправился в США 1 апреля. Известно, что на борту самолета были средства личной защиты и медицинские принадлежности.
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