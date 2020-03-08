Систему менеджмента качества внедрят во всех медучреждениях России – Мурашко

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Во все медицинские учреждения России будут внедрять систему менеджмента качества. С таким заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Это система менеджмента качества, которая позволяет профилактировать неблагоприятные исходы для пациентов, улучшать качество, в том числе и безопасность при оказании медицинской помощи", – приводит ТАСС его слова.

Мурашко добавил, что постепенно ее внедрят во всех медорганизациях страны в соответствии с лицензионными требованиями.

По словам министра здравоохранения, использование системы менеджмента качества является лидирующим трендом. Это позволяет минимизировать осложнения и смертность. Кроме того, подобная система помогает в повышении качества и безопасности оказываемой медпомощи.

Ранее сообщалось, что Минздрав готовит программу модернизации первичного звена. Летом 2020 года планируется изменить медицинскую инфраструктуру, построить или отремонтировать больницы, оснастить необходимым оборудованием и продумать проездные пути к поликлиникам.