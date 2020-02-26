Электронная медкарта стала доступна более чем 260 тысячам москвичей

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Свыше 260 тысяч москвичей получили доступ к своим электронным медицинским картам с 14 января, когда заработал новый сервис. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, электронная медкарта позволяет получить информацию о своем здоровье в любое время и в любом месте.

"Мы видим, что сервис востребован – более 260 тысяч жителей оформило электронную медицинскую карту с момента открытия сервиса. Недавно мы открыли доступ родителям к прививочным картам их детей. Теперь более 1,9 миллиона оцифрованных прививочных карт детей доступны онлайн", – уточнила она.

Заммэра подчеркнула, что теперь каждый родитель сможет посмотреть данные обо всех выполненных прививках. Сведения о новых тоже будут заноситься в электронную медкарту ребенка.

В электронной медицинской карте пациент может увидеть протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписные эпикризы. В течение года станут доступны выписанные рецепты, выданные направления, записи на прием, информация о диспансеризации и вызовах врачей скорой помощи.

Для самостоятельного внесения должны открыть возможность заполнения анкет с анамнезом жизни и с семейным анамнезом. Родители смогут подгружать отсканированные документы о прививках, сделанных в частных или федеральных клиниках.

Медкарту можно увидеть на mos.ru. В личном кабинете на портале следует указать свои личные данные: фамилию, имя, отчество, год рождения, номер полиса и паспорта. Для подтверждения личности необходимо приложить к заявлению свою фотографию вместе с развернутым паспортом. Пока сервис работает в тестовом режиме, работу над ним продолжат.

Электронные карты защищены. После первичной проверки сведений на телефон заявителя отправят пароль для входа в систему. При каждой последующей авторизации будет генерироваться и отправляться новый одноразовый пароль.

В карте также появится информация о препаратах, которые получают онкологические больные. Их будут видеть врач, пациент и контролирующие органы.