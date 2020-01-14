Электронные медкарты защитят от взлома одноразовыми паролями

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Заместитель главы столичного департамента информационных технологий Владимир Макаров рассказал о мерах защиты электронных медицинских карт от взлома. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По его словам, после первичной проверки данных на телефон заявителя отправят пароль для входа в систему. При каждой последующей авторизации пользователю будет генерироваться и отправляться новый одноразовый пароль. Подобная практика действует в большинстве банков, подчеркнул Макаров.

Ранее жители Москвы получили доступ к электронной медицинской карте. Новую услугу запустили на mos.ru. В настоящее время сервис работает в тестовом режиме и доступен только на стационарном компьютере.

В электронной медицинской карте будут зафиксированы протоколы осмотра врачей в поликлиниках с 2017 года, а также результаты лабораторных исследований, КТ, МРТ, маммографии за 2019 год. Все исследования за 2020 год будут автоматически фиксироваться в карте.

Доступ к медкарте можно получить через личный кабинет на официальном портале мэра и правительства Москвы. На mos.ru следует указать свои личные данные: фамилию, имя, отчество, год рождения, номер полиса и паспорта. Для подтверждения личности необходимо приложить к заявлению свою фотографию вместе с развернутым паспортом.

