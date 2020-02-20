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Общество

10:53

Врачам планируют разрешить ставить диагнозы и лечить пациентов дистанционно

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России планируют разрешить врачам ставить предварительные диагнозы и назначать лечение пациентам дистанционно. Соответствующие поправки в закон "Об основах охраны здоровья" разработали в Совете по развитию цифровой экономики, передают "Ведомости".

Поправки уже одобрили в Минздраве и Минкомсвязи. Инициативу внесут на рассмотрение Госдумы в течение нескольких недель, отметил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Согласно действующему закону, врачам в РФ разрешается проводить медицинские консультации онлайн, однако ставить диагнозы и назначать лечение нельзя. Новая же инициатива предлагает снять запрет на проведение дистанционных медосмотров, которые можно будет проводить с помощью телемедицины.

Предполагается, что введение подобного формата лечения позволит уменьшить нагрузку на больницы, а также упростить оказание неотложной помощи во время массовых катастроф, поскольку не нужно будет выяснять личность больного.

Ранее москвичам открыли доступ к электронным медкартам. Новую услугу запустили на mos.ru. Отмечается, что в онлайн-карточке будут зафиксированы протоколы осмотра врачей в поликлиниках с 2017 года, а также результаты лабораторных исследований, КТ, МРТ, маммографии за 2019 год. Все исследования за 2020 год будут автоматически фиксироваться в карте.

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