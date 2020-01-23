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Общество

23 января, 15:37

В Минздраве предложили выдавать направления на анализы дистанционно

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В законодательстве необходимо предусмотреть возможность дистанционного получения направлений на некоторые виды анализов. С таким заявлением выступила замминистра здравоохранения России Елена Бойко, передает РИА Новости.

"Сейчас при первом приходе в поликлинику, когда человек только получает направление на то, чтобы сдать анализы и потом повторно прийти, необходимо предусмотреть возможность, когда гражданин первый раз дистанционно связывается, говорит какие-то симптомы, получает дистанционно же направление на сдачу анализов и приходит уже первый раз с результатами некоторых диагностических обследований", – сообщила Бойко.

По ее словам, это позволит значительно упростить жизнь граждан.

Также замминистра здравоохранения уточнила, что только лишь с помощью телемедицины ставить диагноз пациентам нельзя. Несмотря на это, ряд экспертов из немедицинского сообщества просит смягчить закон на этот счет.

Бойко отметила, что возможность предоставления дистанционных медицинских услуг будет обсуждаться по мере того, как будет развиваться данная отрасль здравоохранения.

Ранее русских студентов в Ухане попросили сообщать о здоровье через электронную форму из-за коронавируса. Их попросили ежедневно измерять температуру тела и заносить данные до 12 ночи.

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