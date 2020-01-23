В Минздраве готовят распоряжение о ввозе незарегистрированных лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Российский Минздрав совместно с министерством промышленности и торговли готовят новое распоряжение о ввозе незарегистрированных лекарств в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

В рамках встречи с коллективом Минздрава она представила нового главу ведомства, а также сообщила о разработке распоряжения о ввозе новой партии медикаментов, которые не зарегистрированы в РФ.

По словам Голиковой, работа по обеспечению незарегистрированными лекарственными препаратами фактически превратилась в текущую.

Ранее сообщалось о том, что порядок ввоза в Россию незарегистрированных медикаментов будет утвержден до 1 марта.

Осенью прошлого года "Московскому эндокринному заводу" было дано разрешение на ввоз в страну 11 тысяч упаковок лекарств для детей с хроническими заболеваниями. Первая партия препаратов рассчитана на год, вторую должны доставить в первом квартале текущего года.