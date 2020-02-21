В Мосгордуме поддержали расширение календаря прививок для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева поддержала идею о расширении календаря прививок для школьников. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Расширение календаря актуально в связи с ростом заболеваемости менингококковой, ротавирусной и коклюшной инфекциями среди школьников. К иммунопрофилактике в столице относятся с особым вниманием, ведь это самый эффективный на сегодняшний день способ биозащиты населения", – объяснила депутат.

На данный момент в Москве прививают от 17 заболеваний. Этот перечень в столице шире федерального. При этом в Минздраве предлагают расширить список доступных прививок – добавив вакцинацию от гемофильной, папилломавирусной, менингококковой и ротавирусной инфекций.

По словам Картавцевой, прививки школьникам необходимо делать на базе школьных медицинских кабинетов. Во-первых, так проще будет соблюдать календарные нормы по вакцинации, а во-вторых, такой подход будет удобнее для родителей.

Она также подчеркнула, что Москва обеспечена достаточным количеством вакцин по прививкам, предусмотренным региональным календарем.

На данный момент родители в столице могут следить за данными по детской вакцинации в электронной медицинской карте. Услуга доступна в личном кабинете на портале mos.ru. Здесь появился раздел "Вакцинация", где сформирована актуальная база данных по поставленным прививкам, а также календарь.

