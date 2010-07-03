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Москва 24

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Общество

29 ноября, 21:36

Минздрав готовит программу модернизации первичного звена

власть общество медицина

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Минздрав РФ летом 2020 года запустит программу модернизации системы первичного звена. Планируется изменить медицинскую инфраструктуру, построить или отремонтировать больницы, оснастить необходимым оборудованием и продумать проездные пути к поликлиникам, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства Веронику Скворову.

"Как бы мы ни формировали функциональные процессы, но, если инфраструктура была создана 70 лет назад после войны, больницы состоят из 10 разрозненных зданий, нет нормальной вентиляции, нельзя развернуть нормальную реанимацию без угрозы инфекции и так далее", – заявила Скворцова.

По ее словам, необходимо "полностью пересмотреть карты территориального планирования инфраструктуры в зависимости от каждого населенного пункта и численности жителей, прогнозов изменения численности как минимум до 2024 года, чтобы не создавать избыточную инфраструктуру".

Министр уточнила, что регионы должны определиться с тем, какие больницы ремонтировать, а какие отстраивать заново, параллельно пересмотреть подъездные пути и маршруты общественного транспорта. Для районных больниц закупят машины-шаттлы на 2-16 человек для доставки пациентов из удаленных населенных пунктов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что оптимизация системы здравоохранения в регионах "была проведена неудачно". Мнение Голиковой поддержал вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

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