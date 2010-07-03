Голикова раскритиковала оптимизацию здравоохранения в регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала результаты оптимизации системы здравоохранения в регионах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на "Вести".

По словам чиновницы, которая курирует социальный блок в правительстве РФ, оптимизация "была проведена неудачно".

Мнение Голиковой поддержал вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Тема не решалась годами. [Необходима] модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать ужасном, состоянии", – заявил член кабмина.

Реформа здравоохранения началась в 2010 году. Регулирует процесс закон об обязательном медицинском страховании. Суть программы – в закрытии неэффективных больниц и увеличении количества высокотехнологичных медицинских учреждений.

По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, более 60 процентов россиян сейчас недовольны качеством здравоохранения. Глава государства отметил, что наибольшее количество жалоб поступает относительно первичного звена системы, а именно поликлиник.